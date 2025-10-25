4

Джей Джей Редик: «Впервые в истории «Лейкерс» соперник первым взял тайм-аут в 3-й четверти»

Джей Джей Редик посмеялся над постоянной проблемой команды.

«Лейкерс» регулярно крупно проигрывают 3-и 12-минутки, такое произошло и в стартовой игре сезона.

Команда сумела исправиться в победной встрече с «Миннесотой», взяв верх в 3-й четверти – 40:31.

Редик шутливо порадовался прогрессу своего коллектива.

«В перерыве матча не понадобилось никаких серьезных баскетбольных подстроек. Мы просто немного скорректировали привычные ритуалы.

Они первыми взяли тайм-аут. Думаю, это первый случай в истории «Лейкерс», когда сопернику пришлось это делать первыми в 3-й четверти. А мы просто уточнили, что все идет по плану.

Так что у нас получилось. Возможно, тут и кроется секрет успеха. Просто немного менять обычный ход вещей.

В конце пытался дождаться 50 очков от Луки. Дал ему три шанса, на четвертый он получил штрафные и все равно провалился (49). Ну это уже все. Но все было здорово», – поделился главный тренер клуба из Лос-Анджелеса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoЛука Дончич
logoМиннесота
