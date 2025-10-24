  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Образование важнее всего». Юридические отделы клубов НБА недавно провели внутренние консультации по проблемам со ставками
0

«Образование важнее всего». Юридические отделы клубов НБА недавно провели внутренние консультации по проблемам со ставками

В НБА, скорее всего, знали о серьезности расследования ФБР.

Юридические отделы клубов недавно проводили внутренние консультации с персоналом по поводу ставок и связанных с ними проблем.

Стив КеррГолден Стэйт») рассказал о подобной беседе, которая прошла ранее на этой неделе. Тренеры Рик КарлайлИндиана») и Дэвид Адельман («Денвер») подтвердили похожие собрания в «последнее время».

«У меня нет никаких проблем поделиться информацией об этих консультациях. Лига предельно жестко относится к этому вопросу. Каждая команда должна прислушиваться к рекомендациям. Нам четко объяснили, что если ты скажешь другу, что кто-то не играет, а он поделится с кем-то еще, ты уже соучастник. Мы знаем это, лига постоянно держит нас в курсе, все прозрачно», – рассказал Керр.

«Образование важнее всего. Надо предельно внимательно относиться к своей работе. Все меняется. С переменами приходят недочеты, проблемы, люди сами ставят себя в сложное положение.

Теперь ставки – часть нашей культуры. Никуда не денутся. Надо чаще разговаривать об этой области. Чаще проводить собрания. Мы беспокоимся о наших игроках и персонале. Не хотим проблем для них. Потому что из таких ситуаций очень сложно выбраться. Поддержка и образование», – рассудил Адельман.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2044 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Дэвид Адельман
logoДенвер
logoИндиана
logoРик Карлайл
logoНБА
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 55 очков Гилжес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Индиану» в двойном овертайме, 42 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Денвер» в дополнительной 5-минутке
сегодня, 05:16
Предугадываем вообще все награды НБА. Йокич – лучший атакующий, Карри – лучший старичок
вчера, 21:40
Следить за НБА веселее, чем смотреть сериалы. Мы подобрали аналог для каждого
22 октября, 12:50
Главные новости
Дэвид Адельман о будущем тренера Родни Биллапса в «Денвере»: «Это внутреннее дело»
13 минут назад
Чонси Биллапс и Терри Розир освобождены из-под стражи, суд принял недвижимость Розира во Флориде стоимостью 6 миллионов долларов в качестве залога
35 минут назадВидео
Рик Карлайл: «Пытался связаться с Чонси Биллапсом, чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил»
53 минуты назад
Стив Керр об арестах в НБА: «Наши игроки столкнулись с бешенством фанатов. Это самое неприятное в нынешней ситуации»
сегодня, 13:59
«Следующий!» Тайриз Халибертон посмеялся над вопросом про Майлза Тернера
сегодня, 13:45Видео
Стивен Эй Смит: «Не имел в виду, что расследование незаконно. Просто заметил, что пощады от президента не будет»
сегодня, 13:15
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Пари НН»
сегодня, 12:34
Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
сегодня, 12:32
Джефф Тиг: «Каждый раз, когда ты говоришь что-то о Леброне, тебе звонят его люди и говорят: «Эй, чувак, попридержи-ка коней»
сегодня, 12:30
Брайан Уиндхорст: «НБА придется объясниться, почему она позволила Терри Розиру продолжать играть»
сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
38 минут назад
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 12:30
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
вчера, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
вчера, 12:07