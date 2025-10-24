«Образование важнее всего». Юридические отделы клубов НБА недавно провели внутренние консультации по проблемам со ставками
Юридические отделы клубов недавно проводили внутренние консультации с персоналом по поводу ставок и связанных с ними проблем.
Стив Керр («Голден Стэйт») рассказал о подобной беседе, которая прошла ранее на этой неделе. Тренеры Рик Карлайл («Индиана») и Дэвид Адельман («Денвер») подтвердили похожие собрания в «последнее время».
«У меня нет никаких проблем поделиться информацией об этих консультациях. Лига предельно жестко относится к этому вопросу. Каждая команда должна прислушиваться к рекомендациям. Нам четко объяснили, что если ты скажешь другу, что кто-то не играет, а он поделится с кем-то еще, ты уже соучастник. Мы знаем это, лига постоянно держит нас в курсе, все прозрачно», – рассказал Керр.
«Образование важнее всего. Надо предельно внимательно относиться к своей работе. Все меняется. С переменами приходят недочеты, проблемы, люди сами ставят себя в сложное положение.
Теперь ставки – часть нашей культуры. Никуда не денутся. Надо чаще разговаривать об этой области. Чаще проводить собрания. Мы беспокоимся о наших игроках и персонале. Не хотим проблем для них. Потому что из таких ситуаций очень сложно выбраться. Поддержка и образование», – рассудил Адельман.