Брайан Киф: «Кишон Джордж отлично бросал, но меня больше впечатлила его защита»

Кишон Джордж продемонстрировал значительный прогресс.

Во встрече с «Мэверикс» Джордж набрал 34 очка при 11 реализованных бросках с игры из 15, включая 7 из 9 трехочковых, а также 5 из 5 штрафных, 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

«Он, безусловно, отлично набирал очки, бросал действительно хорошо. Но меня больше впечатлила его защита. 3 блок-шота, 2 перехвата, опека игрока больше него по габаритам. Атака и розыгрыш, конечно тоже выделялись.

Этот парень вкладывает очень много усилий в свой прогресс. Потрясающее выступление», – заключил главный тренер «Уизардс» Брайан Киф.