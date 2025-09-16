0

«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт приближаются к продлению контракта (Уилл Гиллори)

«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт договорятся о продлении контракта.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Уилл Гиллори.

«Все указывает на то, что Кевин Дюрэнт в ближайшее время подпишет продление контракта с «Рокетс». Сделка свяжет его с клубом на продолжительный срок», – отмечает журналист.

36-летний форвард может получить от клуба предложение на 2 года и 110 миллионов долларов.

Отмечается, что «Хьюстон» также нацелен на продление контракта Тари Исона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SleeperRockets
возможные переходы
logoКевин Дюрэнт
logoТари Исон
logoХьюстон
logoНБА
