«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт приближаются к продлению контракта (Уилл Гиллори)
«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт договорятся о продлении контракта.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Уилл Гиллори.
«Все указывает на то, что Кевин Дюрэнт в ближайшее время подпишет продление контракта с «Рокетс». Сделка свяжет его с клубом на продолжительный срок», – отмечает журналист.
36-летний форвард может получить от клуба предложение на 2 года и 110 миллионов долларов.
Отмечается, что «Хьюстон» также нацелен на продление контракта Тари Исона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SleeperRockets
