«Денвер» наймет Майка Мозера и Чейза Буфорда в качестве ассистентов главного тренера

Буфорд и Мозер пополнят тренерский штаб «Наггетс».

По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, Чейз Буфорд и Майк Мозер займут должности помощников главного тренера в «Денвере».

В сезоне-2024/25 Буфорд работал ассистентом в команде университета Канзаса. До этого он был главным тренером «Сиднея» в австралийской лиге (2021-2023) и привел команду к двум чемпионским титулам.

Мозер присоединился к «Денверу» после двух сезонов в «Хьюстоне», где он работал под руководством Име Удоки. Ранее он также сотрудничал с Удокой в «Бостоне». До «Селтикс» Мозер был ассистентом в «Далласе» с 2019 по 2021 год.

Теперь тренерский штаб «Наггетс» включает: Хосе Хуана Бареа, Джона Беккета, Родни Биллапса, Райана Боуэна, Джареда Дадли, Майка Мозера, Огнена Стояковича, Элвиса Валькарселя и Чейза Буфорда.

