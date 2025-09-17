1

«Оклахома», «Хьюстон» и «Нью-Йорк» – лидеры НБА в трехлетней перспективе по мнению ESPN

ESPN дал среднесрочный прогноз.

Эксперты телеканала оценили клубы с точки зрения потенциала нынешних составов, фронт-офисов, владельцев, тренеров, бюджетов, платежек, репутации, рынков и активов на драфте и транслировали эти результаты на ближайшие три сезона (до 2028 года).

Лидерами прогноза стали «Оклахома», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». «Тандер» опережают всех остальных в категориях «игроки», «драфт» и «менеджмент», и находятся внизу по бюджету (28-е) и рынку (29-е).

«Рокетс» были в нижней части прогнозов до прошлого сезона, когда приход Име Удоки и молодой состав поставили их на 7-е место. Добавление будущего члена Зала славы Кевина Дюрэнта помогло им выйти на 2-ю позицию благодаря 2-му месту по игрокам, 4-му по менеджменту и 5-му по активам на драфте.

Топ-10 в ближайшие 3 сезона по мнению ESPN:

  1. «Оклахома» (место перед началом прошлого сезона – 1)

  2. «Хьюстон» (7)

  3. «Нью-Йорк» (3)

  4. «Кливленд» (13)

  5. «Клипперс» (20)

  6. «Голден Стэйт» (9)

  7. «Орландо» (7)

  8. «Лейкерс» (21)

  9. «Денвер» (6)

  10. «Сан-Антонио» (10)

  11. «Миннесота» (8)

  12. «Атланта» (23)

  13. «Бостон» (2)

  14. «Майами» (17)

  15. «Индиана» (14)

  16. «Даллас» (5)

  17. «Мемфис» (12)

  18. «Детройт» (29)

  19. «Филадельфия» (4)

  20. «Торонто» (22)

  21. «Милуоки» (15)

  22. «Портленд» (30)

  23. «Шарлотт» (26)

  24. «Юта» (24)

  25. «Сакраменто» (18)

  26. «Вашингтон» (28)

  27. «Бруклин» (27)

  28. «Чикаго» (25)

  29. «Новый Орлеан» (16)

  30. «Финикс» (19)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
