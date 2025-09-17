«Оклахома», «Хьюстон» и «Нью-Йорк» – лидеры НБА в трехлетней перспективе по мнению ESPN
Эксперты телеканала оценили клубы с точки зрения потенциала нынешних составов, фронт-офисов, владельцев, тренеров, бюджетов, платежек, репутации, рынков и активов на драфте и транслировали эти результаты на ближайшие три сезона (до 2028 года).
Лидерами прогноза стали «Оклахома», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». «Тандер» опережают всех остальных в категориях «игроки», «драфт» и «менеджмент», и находятся внизу по бюджету (28-е) и рынку (29-е).
«Рокетс» были в нижней части прогнозов до прошлого сезона, когда приход Име Удоки и молодой состав поставили их на 7-е место. Добавление будущего члена Зала славы Кевина Дюрэнта помогло им выйти на 2-ю позицию благодаря 2-му месту по игрокам, 4-му по менеджменту и 5-му по активам на драфте.
Топ-10 в ближайшие 3 сезона по мнению ESPN:
«Оклахома» (место перед началом прошлого сезона – 1)
«Хьюстон» (7)
«Нью-Йорк» (3)
«Кливленд» (13)
«Клипперс» (20)
«Голден Стэйт» (9)
«Орландо» (7)
«Лейкерс» (21)
«Денвер» (6)
«Сан-Антонио» (10)
«Миннесота» (8)
«Атланта» (23)
«Бостон» (2)
«Майами» (17)
«Индиана» (14)
«Даллас» (5)
«Мемфис» (12)
«Детройт» (29)
«Филадельфия» (4)
«Торонто» (22)
«Милуоки» (15)
«Портленд» (30)
«Шарлотт» (26)
«Юта» (24)
«Сакраменто» (18)
«Вашингтон» (28)
«Бруклин» (27)
«Чикаго» (25)
«Новый Орлеан» (16)
«Финикс» (19)