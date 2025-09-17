«Оклахома», «Хьюстон» и «Нью-Йорк» – лидеры НБА в трехлетней перспективе по мнению ESPN

ESPN дал среднесрочный прогноз.

Эксперты телеканала оценили клубы с точки зрения потенциала нынешних составов, фронт-офисов, владельцев, тренеров, бюджетов, платежек, репутации, рынков и активов на драфте и транслировали эти результаты на ближайшие три сезона (до 2028 года).

Лидерами прогноза стали «Оклахома», «Хьюстон » и «Нью-Йорк ». «Тандер» опережают всех остальных в категориях «игроки», «драфт» и «менеджмент», и находятся внизу по бюджету (28-е) и рынку (29-е).

«Рокетс» были в нижней части прогнозов до прошлого сезона, когда приход Име Удоки и молодой состав поставили их на 7-е место. Добавление будущего члена Зала славы Кевина Дюрэнта помогло им выйти на 2-ю позицию благодаря 2-му месту по игрокам, 4-му по менеджменту и 5-му по активам на драфте.

Топ-10 в ближайшие 3 сезона по мнению ESPN: