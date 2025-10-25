Владислав Коновалов: «Где-то «Самаре» не хватает концентрации, где-то мощи, но постепенно находим баланс в нападении»

«Самара» сумела побороться с «Локо» в гостевом матче.

Игра в Краснодаре стала самой результативной для команды в этом сезоне. Самарцы идут на последнем месте в чемпионате по точности дальних бросков (25,5% до матча), но в игре с «Локо» смогли реализовать 40% попыток из-за дуги.

Гости потерпели 7-е поражение подряд со счетом 84:101.

«Игра получилась жаркая и, я думаю, интересная для зрителей.

Ключевыми в сегодняшнем матче я бы назвал 14 подборов соперника в атаке. Где-то нам не хватает концентрации, где-то мощи, потому что «Локомотив-Кубань» – это команда, которая собирает состав под Топ-4. Второе – это наши потери. Даже с учетом того, что соперник мастеровитый, 18 – это слишком много. Постепенно находим баланс в нападении, что реализуется в набранных очках. Но снова пропустили больше 100 – это явно вопрос концентрации», – признался главный тренер Владислав Коновалов.