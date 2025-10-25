Тайрон Лю присутствовал во время подстроенной покерной игры Чонси Биллапса в 2019 году

Имя Тайрона Лю связали с расследованием ФБР.

Журналист Пабло Торре сообщил, что главный тренер «Клипперс » присутствовал во время мошеннической покерной игры Чонси Биллапса в Лас-Вегасе в 2019 году. Лю, однако, играл за другим столом.

Лю называет Биллапса одним из своих лучших друзей.

С репортером также связались представители Кевина Гарнетта , о чьем визите на другое покерное мероприятие в Лос-Анджелесе в том же году сообщалось ранее . Гарнетт утверждает, что ошибочно считал это вечеринкой и быстро ушел.

Имя знаменитого баскетболиста не проходит по материалам ФБР.