Тайрон Лю присутствовал во время подстроенной покерной игры Чонси Биллапса в 2019 году
Имя Тайрона Лю связали с расследованием ФБР.
Журналист Пабло Торре сообщил, что главный тренер «Клипперс» присутствовал во время мошеннической покерной игры Чонси Биллапса в Лас-Вегасе в 2019 году. Лю, однако, играл за другим столом.
Лю называет Биллапса одним из своих лучших друзей.
С репортером также связались представители Кевина Гарнетта, о чьем визите на другое покерное мероприятие в Лос-Анджелесе в том же году сообщалось ранее. Гарнетт утверждает, что ошибочно считал это вечеринкой и быстро ушел.
Имя знаменитого баскетболиста не проходит по материалам ФБР.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Пабло Торре
