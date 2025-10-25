  • Спортс
«Просто не знаю, что делать, и получается какая-то глупость». Лука Дончич исполнил «шимми» после трехочкового

Лука Дончич прокомментировал празднование дальнего попадания.

В победном матче против «Миннесоты» словенский разыгрывающий исполнил «шимми» после точного трехочкового.

«Честно говоря, это происходит потому, что я не знаю, что делать. Уже говорил об этом. Получается какая-то глупость. Почему-то вот вырвалось это.

Надо поработать над празднованиями», – смущенно признался Дончич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Хоби Прайса
