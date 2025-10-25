«Просто не знаю, что делать, и получается какая-то глупость». Лука Дончич исполнил «шимми» после трехочкового
Лука Дончич прокомментировал празднование дальнего попадания.
В победном матче против «Миннесоты» словенский разыгрывающий исполнил «шимми» после точного трехочкового.
«Честно говоря, это происходит потому, что я не знаю, что делать. Уже говорил об этом. Получается какая-то глупость. Почему-то вот вырвалось это.
Надо поработать над празднованиями», – смущенно признался Дончич.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2584 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Хоби Прайса
