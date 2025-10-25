  • Спортс
1

НБА оповестили о подозрительных ставках на Терри Розира за 10 месяцев до обмена игрока в «Хит», клуб подумывает о компенсации

«Хит» пока не определились по своим действиям в ситуации с Терри Розиром.

Защитник находится в оплачиваемом отпуске по решению НБА. Игрок был арестован в рамках расследования ФБР по мошенничеству на ставках.

Инцидент с Розиром произошел в 2023 году. НБА получила информацию о подозрительных ставках от букмекеров и провела расследование.

«Мы оценили ситуацию, и хотя ставки выбивались из обычной картины, мы не смогли найти существенных доказательств неправомерного поведения. Терри сотрудничал с нами. Ответил на все вопросы. Мы решили, что аргументов недостаточно, чтобы действовать дальше.

Дальше мы сами сотрудничали с правоохранительными органами. Это было 2 года назад. Государство может делать то, на что мы не способны.

Терри до сих пор не осужден. Выглядит все плохо, но права нужно соблюдать», – прокомментировал историю комиссионер Адам Сильвер.

Согласно внутреннему протоколу, НБА не уведомила «Майами» о произошедшем расследовании. «Хит» выменяли Розира в январе 2024 года у «Шарлотт», отдав драфт-пик 1-го раунда 2027 года.

Решение по дальнейшим действиям с контрактом будет зависеть от НБА. Лига может списать оставшийся год по контракту игрока на 26,6 миллиона, что даст возможность «Хит» добавить к ростеру пару игроков.

Клуб также оценивает шансы на компенсацию отданного «Хорнетс» драфт-пика.

«Шарлотт» не сообщает о том, была ли у клуба информация о расследовании в адрес защитника до обмена в «Майами».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoМайами
logoТерри Розир
logoНБА
происшествия
logoАдам Сильвер
