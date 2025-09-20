  • Спортс
«Миннесота» сыграет с «Финиксом», «Лас-Вегас» встретится с «Индианой» – определилась сетка полуфиналов женской НБА

Стали известны все участники 1/2 финала женской лиги.

«Миннесота», разобравшись в первом раунде с «Голден Стэйт» (2-0) вышла на «Финикс», выбивший сегодня действующего чемпиона «Нью-Йорк» (2-1).

Во второй половине сетки «Лас-Вегас» одолел «Сиэтл» и в полуфинале встретится с «Индианой», которая, несмотря на отсутствие Кейтлин Кларк, одержала свою первую за 10 лет победу в серии плей-офф, обыграв «Атланту» (2-1).

Первый матч серии «Фивер» – «Эйсес» начнется 21 сентября в 22.00, «Линкс» и «Меркури» встретятся 22 сентября в 00.00 (время – московское).

Полуфиналы пройдут до 3 побед.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
