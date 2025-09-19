Эйжа Уилсон повторила личный рекорд результативности в плей-офф (38) и помогла «Лас-Вегасу» пройти «Сиэтл»

«Эйсес» одолели «Шторм» в третьей игре серии первого раунда – 74:73.

Решающим стало попадание защитницы Джеки Янг, которая забрала отскок в атаке после промаха центровой Эйжи Уилсон и забросила мяч в кольцо, выведя «Лас-Вегас » вперед (74:73) за 12,4 секунды до конца 4-й четверти.

В последней атаке матча средний бросок защитницы «Сиэтла » Эрики Уилер угодил в заднюю дужку кольца. «Шторм» сумели забрать подбор в атаке, но времени на еще один бросок уже не хватило.

Центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон набрала 38 очков (14 из 26 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 10 из 11 штрафных), повторив свой рекорд результативности в матчах плей-офф. На ее счету также 5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

В составе «Сиэтла» выделялись Уилер и форвард Ннека Огвумике – обе принесли своей команде по 16 очков.

«Эйсес» вышли в полуфинал седьмой сезон подряд (повторение самой длинной серии в истории лиги). Их соперником в следующем раунде станет «Индиана».