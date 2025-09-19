Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале
Сегодня в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдет один матч.
«Нью-Йорк» (5) и «Финикс» (4) проведут решающую игру за последнее место в 1/2 финала.
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2 побед)
Финикс - Нью-Йорк
20 сентября. 4.00
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости