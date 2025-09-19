  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале
0

Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдет один матч.

«Нью-Йорк» (5) и «Финикс» (4) проведут решающую игру за последнее место в 1/2 финала.

Женская НБА 

Плей-офф

Первый раунд (до 2 побед)

Финикс - Нью-Йорк

20 сентября. 4.00

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Финикс жен
logoженская НБА
Нью-Йорк жен
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» крупно проиграл «Финиксу», «Миннесота» вышла в полуфинал, победив «Голден Стэйт»
8вчера, 04:25
Брианна Стюарт получила травму колена в овертайме матча с «Финиксом»
15 сентября, 06:21Видео
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» в овертайме одолел «Финикс», 29 очков Уилсон помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Сиэтл» и другие результаты
115 сентября, 04:22
Главные новости
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
19 минут назад
Карри, Грин и Батлер обращались к фронт-офису «Уорриорз» с просьбой дать Куминге запрошенный им контракт (Бретт Сигел)
333 минуты назад
НБА занимается разработкой 3D-трансляций через очки виртуальной реальности
47 минут назад
Испанская федерация склоняется к выбору Чуса Матео на роль главного тренера сборной
сегодня, 16:48
Джордан Лойд согласовал контракт с «Анадолу Эфесом»
1сегодня, 16:18
Яннис Сферопулос: «Девонте Грэм будет одним из главных игроков «Црвены Звезды»
сегодня, 16:10
Джейсон Тейтум провел все лето в Бостоне, работая над реабилитацией
1сегодня, 15:58
Роб Пелинка: «Если будут разумные варианты обменов в разрезе чемпионских амбиций, мы их осуществим»
сегодня, 15:41
Тайлер Хирро до последнего надеялся избежать операции, получив травму в середине лета
4сегодня, 15:30
Агент Джонатана Куминги: «Если «Уорриорз» хотят побеждать прямо сейчас, надо дать Куминге опцию игрока»
11сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
сегодня, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2сегодня, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
1сегодня, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
сегодня, 11:44
Лука Дончич встретился с Яо Мином
1сегодня, 11:07Фото
«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
8сегодня, 10:44
Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
сегодня, 08:15
«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
1сегодня, 07:51
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
1сегодня, 06:41Видео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
7вчера, 20:31