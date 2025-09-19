«Индиана» в близкой концовке одолела «Атланту» и впервые с 2015 года выиграла серию плей-офф

«Фивер» обыграли «Дрим» в решающей игре серии первого раунда – 87:85.

Попадание из-под кольца форварда Алии Бостон за 7,4 секунды до конца матча впервые во второй половине вывело «Индиану » вперед в счете – 86:85.

После тайм-аута «Атланта » вводила мяч из-за боковой, но защитница «Фивер» Лекси Халл перехватила передачу. В конечном итоге «Дрим» нарушили правила на защитнице Одисси Симс и поставили ее на линию штрафных за 1,2 секунды до конца.

Симс попала одну попытку из двух (87:85). В последней атаке матча спасительный трехочковый форварда «Атланты» Брионны Джонс не достиг цели.

Защитница «Индианы» Келси Митчелл принесла своей команде 24 очка (7 из 16 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 7 из 7 с линии).

В составе «Атланты» выделялась защитница Алиша Грэй – 19 очков и 12 подборов.

«Индиана» одержала свою первую за 10 лет победу в серии плей-офф и в полуфинале встретится с «Лас-Вегасом».