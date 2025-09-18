Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
19 сентября в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдут два матча.
«Атланта» (3) встретится дома с «Индианой» (6), «Лас-Вегас» (2) сыграет против «Сиэтла» (7).
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2 побед)
Атланта – Индиана
19 сентября. 02.30
Счет в серии равный – 1-1.
Лас-Вегас – Сиэтл
19 сентября. 4.30
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости