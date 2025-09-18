  • Спортс
0

Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»

19 сентября в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдут два матча.

«Атланта» (3) встретится дома с «Индианой» (6), «Лас-Вегас» (2) сыграет против «Сиэтла» (7).

Женская НБА 

Плей-офф

Первый раунд (до 2 побед)

Атланта – Индиана

19 сентября. 02.30

Счет в серии равный – 1-1.

Лас-Вегас – Сиэтл

19 сентября. 4.30

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

