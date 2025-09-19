Яннис Адетокумбо достал номер Алперена Шенгюна и связался с ним после Евробаскета, чтобы уладить конфликт

Яннис Адетокумбо организовал примирение с Алпереном Шенгюном.

По сообщению репортера Донатаса Урбонаса, форвард сборной Греции сделал первый шаг в намечавшемся конфликте.

Игроки и их партнеры обменялись нелестными словами во время Евробаскета и начали игнорировать друг друга во внебаскетбольных ситуациях на арене, а их провокационные замечания в соцсетях накалили обстановку между болельщиками Греции и Турции на национальной почве.

После угроз своей жене в сети Адетокумбо достал номер Шенгюна и связался с ним, чтобы организовать примирение и избежать дальнейшего развития ситуации.

Игроки сумели найти общий язык и совместно публично извинились за высказывания и постарались обозначить объединяющую и примиряющую миссию баскетбола.