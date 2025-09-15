Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн не пожали руки на церемонии награждения

Лидеры сборных Греции и Турции предпочли не приветствовать друг друга.

Алперен Шенгюн и Яннис Адетокумбо оба попали в первую символическую сборную Евробаскета . На церемонии вручения памятных трофеев игроки проигнорировали друг друга и не пожали руки.

После победы над Грецией в полуфинале Шенгюн назвал Адетокумбо «великолепным игроком, но так себе распасовщиком», на что грек ответил предложением посмотреть его хайлайты на Youtube.