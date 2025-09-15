5

Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн не пожали руки на церемонии награждения

Лидеры сборных Греции и Турции предпочли не приветствовать друг друга.

Алперен Шенгюн и Яннис Адетокумбо оба попали в первую символическую сборную Евробаскета. На церемонии вручения памятных трофеев игроки проигнорировали друг друга и не пожали руки.

После победы над Грецией в полуфинале Шенгюн назвал Адетокумбо «великолепным игроком, но так себе распасовщиком», на что грек ответил предложением посмотреть его хайлайты на Youtube.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Basketballmaniacs в соцсети X
logoАлперен Шенгюн
logoсборная Греции
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Турции
logoЯннис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вассилис Спанулис: «Шенгюн еще слишком молодой паренек, чтобы говорить о Яннисе»
9вчера, 19:19
Яннис Адетокумбо ответил на критику Алперена Шенгюна: «Посмотрите хайлайты на YouTube и сами во всем убедитесь»
12вчера, 18:09
Алперен Шенгюн: «Яннис так себе пасует»
413 сентября, 04:22
Главные новости
Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»
сегодня, 08:52Фото
Яннис Адетокумбо: «Если тренера Спанулиса нет в сборной, то и меня тоже»
1сегодня, 08:34
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения
1сегодня, 08:10Видео
Джеди Осман без замен отыграл весь финал Евробаскета
2сегодня, 07:47
Деннис Шредер: «Пять лучших игроков мира представляют Европу»
11сегодня, 07:04
Марк Кьюбан: «Игроки стали бояться публиковать что-то в соцсетях из-за токсичной атмосферы. Получается себе во вред»
2сегодня, 06:54
Франц Вагнер надел майку своего брата Моритца на награждение
1сегодня, 06:45Фото
Шакил О’Нил об одной из самых глупых ошибок: «Купил «Феррари», потратил кучу денег на расширение под себя, почти не езжу на ней»
5сегодня, 06:44
Майкл Портер: «Получил множество гневных сообщений после своего поста о Чарли Кирке. Мы живем в грешном мире»
10сегодня, 06:30
Брианна Стюарт получила травму колена в овертайме матча с «Финиксом»
сегодня, 06:21Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Малик Бизли заинтересован вернуться в «Детройт»
сегодня, 09:10
Исаак Бонга об НБА: «Сейчас буду праздновать и общаться с семьей, а там посмотрим»
1сегодня, 07:25
Деннис Смит побывает на просмотре в «Никс». Разыгрывающий надеется вернуться в НБА
1сегодня, 06:59
Маодо Ло: «В 2022 году мы должны были играть в финале Евробаскета»
сегодня, 04:57
Джейлен Браун о будущем «Селтикс»: «Это не конец, я с нетерпением жду, что будет дальше»
вчера, 20:14
Микаэль Янтунен: «Проигрывать так – это отстой. Мы не хотели, чтобы наш путь на Евробаскете так закончился»
1вчера, 19:57
Джарен Джексон о восстановлении после травмы: «Чувствую себя хорошо, прогресс идет в нужном направлении»
вчера, 19:40
Марио Чалмерс не включил Стефа Карри в свою пятерку лучших разыгрывающих за всю историю НБА
вчера, 17:08
Виктор Вембаньяма лично учувствует в отборе в «фанатский сектор» «Сан-Антонио»
5вчера, 16:11
Лаури Маркканен и сборная Финляндии пощечинами разогреваются перед матчем за 3-е место
1вчера, 15:26Видео