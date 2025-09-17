Яннис Адетокумбо опубликовал фото с Алпереном Шенгюном: «Спорт должен объединять, а не разделять»
Лидер сборной Греции призвал к уважению и единству в спорте.
Яннис Адетокумбо опубликовал в соцсетях фото, на котором он обнимается с турецким центровым Алпереном Шенгюном, сопроводив его посланием о единстве.
«Мы играем из-за любви к своим странам. Мы играем из-за любви к игре. Мы играем с уважением. Давайте всегда помнить, что спорт должен объединять, а не разделять», – написал форвард сборной Греции.
Этот жест стал ответом на напряженность, возникшую между фанатами после недавних заявлений игроков.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
