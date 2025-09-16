Фото
Жена Янниса Адетокумбо получила угрозы преследования и убийства от турецких болельщиков

Марайя Адетокумбо выложила скриншоты угроз турков из личных сообщений.

Семья Янниса Адетокумбо поддерживала его на всем протяжении Евробаскета. После завершения чемпионата Марайя опубликовала угрозы убийства от одного из болельщиков сборной Турции в адрес нее и ее семьи, подчеркнув, что для такого поведения абсолютно нет места.

«Люди в этом мире так разочаровывают! И все из-за баскетбола! Надеюсь, те, кто оставляет полные ненависти комментарии и посылает отвратительные сообщения моей семье, гордятся собой!

Но раз уж вы хотите связаться со мной в личке, я обязательно публично покажу всему миру, кто вы такие! И всем болельщикам Турции – поздравляю с медалью, у вас потрясающая команда! Однако для такого поведения нет места в спорте. Для такого поведения нет места вообще НИГДЕ», – подписала скриншот жена лидера сборной Греции.

Ранее турецкие болельщики заполнили чат прямой трансляции Янниса Адетокумбо флагами своей страны, вызвав бурную реакцию у баскетболиста.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марайи Адетокумбо
