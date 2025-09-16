Жена Янниса Адетокумбо получила угрозы преследования и убийства от турецких болельщиков
Семья Янниса Адетокумбо поддерживала его на всем протяжении Евробаскета. После завершения чемпионата Марайя опубликовала угрозы убийства от одного из болельщиков сборной Турции в адрес нее и ее семьи, подчеркнув, что для такого поведения абсолютно нет места.
«Люди в этом мире так разочаровывают! И все из-за баскетбола! Надеюсь, те, кто оставляет полные ненависти комментарии и посылает отвратительные сообщения моей семье, гордятся собой!
Но раз уж вы хотите связаться со мной в личке, я обязательно публично покажу всему миру, кто вы такие! И всем болельщикам Турции – поздравляю с медалью, у вас потрясающая команда! Однако для такого поведения нет места в спорте. Для такого поведения нет места вообще НИГДЕ», – подписала скриншот жена лидера сборной Греции.
Ранее турецкие болельщики заполнили чат прямой трансляции Янниса Адетокумбо флагами своей страны, вызвав бурную реакцию у баскетболиста.