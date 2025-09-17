3

Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн извинились за провокационные слова в соцсетях

Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн сгладили напряженность в интернете.

После встречи в полуфинале Евробаскета игроки НБА отметились провокационными заявлениями. Яннис потребовал «убрать ####### турецкие флаги» со своего стрима. Алперен Шенгюн намекнул на исторический конфликт Турции и Греции в 20-х годах прошлого века.

«Мой комментарий во время стрима был неподобающим, хоть и стал ответом на неуважительные ремарки. Не хотел никого оскорбить. Мне очень жаль. Только любовь и уважение к турецкому народу и всем людям мира», – написал Адетокумбо.

«Мое сообщение после игры с Грецией было ошибкой в коммуникации. Уважаю греков. Не хотел никого обидеть», – заявил Шенгюн.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoНБА
logoсборная Греции
logoАлперен Шенгюн
logoсборная Турции
происшествия
logoЯннис Адетокумбо
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо опубликовал фото с Алпереном Шенгюном: «Спорт должен объединять, а не разделять»
14вчера, 21:15
Яннис Адетокумбо во время прямого эфира в своих соцсетях: «Уберите эти гребанные турецкие флаги»
1815 сентября, 20:50Видео
Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн не пожали руки на церемонии награждения
2015 сентября, 09:35
Главные новости
Виктор Вембаньяма стал прообразом для героя мультипликационного проекта «Alien Dunk»
1 минуту назадФото
Адам Сильвер о запуске европейского проекта НБА: «2027 – это оптимистичный вариант. Не позже 2028»
16 минут назад
Торнике Шенгелия о возрастном составе «Барселоны»: «Попробуем максимально реализовать сочетание таланта и опыта»
32 минуты назад
Трей Джемисон согласовал двусторонний контракт с «Нью-Йорком»
1сегодня, 05:15
Кевин Маккаллар подпишет двусторонний контракт с «Никс»
сегодня, 05:05
19-летний «винг» Динк Пэйт пройдет просмотр в «Никс»
2сегодня, 04:53
Боунс Хайлэнд подписал однолетний контракт с «Тимбервулвз» с гарантированными 425000 долларов
сегодня, 04:45
50 очков от Скайлар Диггинс и Ннеки Огвумике на двоих позволили «Сиэтлу» прервать серию из 17 побед «Лас-Вегаса»
сегодня, 04:30Видео
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» обыграла «Атланту», 26 очков Диггинс помогли «Сиэтлу» справиться с «Лас-Вегасом»
2сегодня, 04:11
Виктор Вембаньяма предстал в образе инопланетянина в 13-м сезоне «Футурамы»
3сегодня, 03:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Демаркус Казинс подписал контракт с монгольским клубом «Селенге Бодонс»
7вчера, 20:54Фото
Майлз Макбрайд о философии Майка Брауна: «Главное – движение игроков»
вчера, 20:06
Никола Миротич: «Хочу помочь «Монако» выиграть Евролигу»
1вчера, 18:44
«Нью-Йорк» подписал Мэтта Райана
вчера, 17:43
Билеты на дерби «Олимпиакос» – «Панатинаикос» распродали за 24 часа
вчера, 16:23
Желько Обрадович: «Нам нужен еще один «большой»
вчера, 15:25
Руководство ЦСКА поблагодарило «Дубай» за гостеприимство и организацию товарищеских матчей
вчера, 15:04Фото
Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»
1вчера, 12:03
«Зенит» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»
3вчера, 11:38Фото
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
1вчера, 06:40Видео