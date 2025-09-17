Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн извинились за провокационные слова в соцсетях

Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн сгладили напряженность в интернете.

После встречи в полуфинале Евробаскета игроки НБА отметились провокационными заявлениями. Яннис потребовал «убрать ####### турецкие флаги» со своего стрима. Алперен Шенгюн намекнул на исторический конфликт Турции и Греции в 20-х годах прошлого века.

«Мой комментарий во время стрима был неподобающим, хоть и стал ответом на неуважительные ремарки. Не хотел никого оскорбить. Мне очень жаль. Только любовь и уважение к турецкому народу и всем людям мира», – написал Адетокумбо .

«Мое сообщение после игры с Грецией было ошибкой в коммуникации. Уважаю греков. Не хотел никого обидеть», – заявил Шенгюн.