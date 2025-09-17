3

Журналист ESPN Бакстер Холмс: «Клипперс» больше не строят команду вокруг Кавая Ленарда»

«Клипперс» больше не планируют строить франшизу вокруг звездного форварда.

По информации Бакстера Холмса, несколько генеральных менеджеров и других руководителей клубов НБА считают, что Ленард отработает свой контракт с «Клипперс», который истекает после сезона-2026/27 и покинет клуб.

Однако, как отметил один бывший сотрудник калифорнийского клуба, фокус организации сместился уже сейчас: «Клипперс» больше не строят команду вокруг Кавая. Они это знают, и он это знает».

В прошлом сезоне Ленард провел 37 матчей в регулярном чемпионате, и в среднем набирал 21,5 очка, 5,9 подбора и 3,1 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
