Стив Балмер о расследовании обхода потолка зарплат: «Ничего веселого в этом процессе, гораздо веселее было открывать арену»

Стив Балмер прокомментировал скандальную финансовую ситуацию.

Журналистское расследование Пабло Торре провело связь между крупным рекламным контрактом Кавая Ленарда и инвестициями Стива Балмера, обозначив подозрения в обходе потолка зарплат.

«Мы ушли в сторону от наших целей. Ничего веселого в том, чтобы попасть в поле зрения по такому вопросу. Гораздо веселее было открывать новую арену.

Мы стали целью мошенников. Наши отношения с этой компанией были весьма разнообразными, но были полностью отделены от наших взаимоотношений с игроками. Мы уверены, что не сделали ничего запрещенного. Приветствуем расследование НБА, которое поможет обозначить правдивую картину произошедшего. Ничего веселого, но это пройдет», – поделился владелец «Клипперс».