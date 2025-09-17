Стив Балмер о расследовании обхода потолка зарплат: «Ничего веселого в этом процессе, гораздо веселее было открывать арену»
Стив Балмер прокомментировал скандальную финансовую ситуацию.
Журналистское расследование Пабло Торре провело связь между крупным рекламным контрактом Кавая Ленарда и инвестициями Стива Балмера, обозначив подозрения в обходе потолка зарплат.
«Мы ушли в сторону от наших целей. Ничего веселого в том, чтобы попасть в поле зрения по такому вопросу. Гораздо веселее было открывать новую арену.
Мы стали целью мошенников. Наши отношения с этой компанией были весьма разнообразными, но были полностью отделены от наших взаимоотношений с игроками. Мы уверены, что не сделали ничего запрещенного. Приветствуем расследование НБА, которое поможет обозначить правдивую картину произошедшего. Ничего веселого, но это пройдет», – поделился владелец «Клипперс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
