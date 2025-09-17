1

Журналист ESPN Бакстер Холмс: «Многие в «Клипперс» устали от постоянных травм Кавая Ленарда»

«Клипперс» не спешили давать форварду максимальный контракт.

«Кавай входил в сезон-2023/24, имея право на продление. Но, как сообщил мне бывший сотрудник клуба, внутри «Клипперс» были люди, уставшие от его травм и постоянного отсутствия.

Ленард претендовал на четырехлетний контракт на 220 млн долларов, однако руководство решило сосредоточиться на сохранении финансовой гибкости, учитывая ограничения второго апрона и параллельные переговоры с Полом Джорджем», – рассказал инсайдер Бакстер Холмс.

По итогам переговорам 10 января 2024 года Кавай Ленард продлил контракт с «Клипперс» на три года и 152,4 млн долларов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
