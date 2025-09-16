Джон Холлинджер перечислил возможные наказания для Кавая Ленарда и «Клипперс»

Стали известны возможные санкции от НБА в отношении Кавая Ленарда и «Клипперс».

Джон Холлинджер из The Athletic перечислил возможные наказания по статье XIII Конституции НБА, которые комиссионер лиги может применить к Каваю Леонарду и «Клипперс».

Возможные наказания для игрока:

– Аннулирование контракта и запрет на подписание нового соглашения с «Клипперс».

– Возврат полученных денег от Aspiration.

– Штраф до 350 тысяч долларов.

Возможные наказания для клуба:

– Штраф до 7,5 млн долларов.

– Лишение нескольких драфт-пиков.

– Дисквалификация владельца Стива Балмера или других менеджеров сроком до года и штрафы до 1 млн долларов каждому.