Джон Холлинджер перечислил возможные наказания для Кавая Ленарда и «Клипперс»
Стали известны возможные санкции от НБА в отношении Кавая Ленарда и «Клипперс».
Джон Холлинджер из The Athletic перечислил возможные наказания по статье XIII Конституции НБА, которые комиссионер лиги может применить к Каваю Леонарду и «Клипперс».
Возможные наказания для игрока:
– Аннулирование контракта и запрет на подписание нового соглашения с «Клипперс».
– Возврат полученных денег от Aspiration.
– Штраф до 350 тысяч долларов.
Возможные наказания для клуба:
– Штраф до 7,5 млн долларов.
– Лишение нескольких драфт-пиков.
– Дисквалификация владельца Стива Балмера или других менеджеров сроком до года и штрафы до 1 млн долларов каждому.
