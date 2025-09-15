Патрик Беверли: «Балмер и «Клипперс» обещали отрыть 94 площадки от моего имени, но этого не случилось»

Патрик Беверли утверждает, что Стив Балмер не сдержал данное ему обещание.

По словам экс-игрока «Клипперс », владелец клуба Стив Балмер в 2019 году при подписании контракта заявил, что откроет почти сотню баскетбольных площадок от его имени. Беверли отказался от дополнительных 10 миллионов долларов, которые мог получить от «Кингз», и принял предложение «парусников» на 40 миллионов.

«Мне обещали 94 площадки. Балмер пожал мне руку. Я был в шоке: «Черт, 94 площадки? Черт возьми». Да, эти мазафакеры торчат мне кучу площадок, думал я.

Но это была такая хитрость, меня подловили. Когда я вернулся и напомнил про площадки, все, черт побери, замолчали. Когда я поднял взгляд на эту футуристическую арену, которую строили прямо на моих глазах, подумал, чувак, что-то здесь не так, что-то здесь происходит, что-то идет не так.

Я сказал, что вау, это очень круто. А потом спросил: «А что же с площадками?» Мне сказали: «Какие площадки, мазафакер?» Это дерьмо в стиле «Клипперс», приятель, это дерьмо в стиле «Клипперс», – пояснил баскетболист.

Беверли также поддержал лично Кавая Ленарда на фоне скандала с подозрительным контрактом. Он не стал занимать чью-либо сторону, отметив, что правда выяснится в суде.

«Я высказываюсь за многие вещи. Но я не скажу ничего плохого в адрес Кавая, вообще ничего. Мы не знаем, что происходит.

Мазафакер [Балмер] пытался схитрить, но, кажется, попался. Но мы продолжаем верить в невиновность, пока не докажут обратное, верно? Теперь им нужно делать свою работу. Нанимать адвокатов. В таких вопросах решают деньги и все такое», – добавил Беверли.