Новая британская лига GBBL заявила, что проект НБА в Европе запустится в 2027 году

Команды из Лондона и Манчестера станут частью европейского проект в НБА.

Новая британская баскетбольная лига GBBL официально объявила, что перенесла свой запуск на сентябрь 2027 года, чтобы синхронизироваться с дебютным сезоном проектом НБА в Европе.

«Компания GBB League Ltd. запустит первый сезон своей новой британской баскетбольной лиги в сентябре 2027 года, одновременно с ожидаемым стартом проекта НБА в Европе.

За это время мы хотим успеть выстроить сотрудничество с федерацией, ассоциациями и создать академию для будущих игроков сборной Великобритании.

Две команды европейского проект НБА, базирующиеся в Лондоне и Манчестере, будут участвовать в нашей лиге», – утверждается в заявлении, направленном Yorkshire Post.

Президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса намекнул на запуск европейского проекта НБА в 2027 году

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Yorkshire Post
