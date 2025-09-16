Звезда «Чикаго» присоединился к тренировке «Панатинаикоса» в Мельбурне.

Джош Гидди о возможном переходе в Евролигу: «Никогда не говори никогда»

«Я тренируюсь здесь каждый день, и когда услышал, что они приезжают, подумал, что это хорошая возможность войти в ритм.

«Панатинаикос» – очень сильная команда, уважаемая во всей Европе. Впервые тренировался с клубом Евролиги. Ребята готовились к матчу, были немного уставшие, поэтому мы помогли им размяться и подготовиться к игре», – сказал Гидди.

На вопрос о возможном переходе в Евролигу 22-летний австралиец ответил: «Не знаю… Может быть, когда-нибудь. Никогда не говори никогда. Ребята так тепло отзываются о Греции и клубе – я слышал только положительные вещи. Так что, все возможно».