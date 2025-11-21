Райан Роллинз обновил рекорд карьеры по передачам и повторил рекорд по очкам, оформив дабл-дабл (32+14) в матче с «Сиксерс»

Роллинз из «Бакс» обновил свой рекорд по передачам.

Разыгрывающий «Милуоки » Райанз Роллинз продолжает свой прорывной 4-й сезон в НБА в отсутствие Янниса Адетокумбо. В проигранном матче с «Филадельфией» (114:123) Роллинз повторил рекорд карьеры по очкам и установил новый рекорд по передачам.

На его счету дабл-дабл – 32 очка, 14 передач на 3 потери и 6 подборов. Роллинз реализовал 13 из 26 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 4 из 4 штрафных.