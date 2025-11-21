Кендрик Перкинс о «Кливленде»: «Они мягкие, кремовые внутри»
Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Кендрик Перкинс раскритиковал «Кливленд», особенно их переднюю линию, после поражения от «Хьюстона» со счетом 104:114.
Перкинс подчеркнул проблемы «Кэвальерс» под щитом, где они проиграли подбор (39:51) и позволили набрать 21 очко со вторых шансов.
«Рокетс» доминировали на щитах. Они доминировали в «краске». И здесь нет никаких оправданий, потому что у вас есть Эван Мобли, который является действующим «Лучшим защищающимся». У вас есть Джарретт Аллен. У вас есть две «башни» в распоряжении. Но единственная причина, по которой у них ничего не получается, в том, что они мягкие, кремовые внутри», – заявил Перкинс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
