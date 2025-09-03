Руководители Евролиги и ФИБА провели встречу и обсудили будущее европейского баскетбола

В Европе снова заговорили о лиге по образцу НБА.

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас, президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса и генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис встретились на Кипре во время Евробаскета, сообщает Eurohoops.

Официальных заявлений не последовало, однако сама встреча подчеркивает продолжающийся диалог между главными структурами европейского баскетбола.

По данным издания, среди обсуждаемых в последние месяцы тем – создание общеевропейской лиги по образцу НБА, что отражает растущий интерес к развитию профессионального баскетбола на континенте.