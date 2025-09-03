0

Руководители Евролиги и ФИБА провели встречу и обсудили будущее европейского баскетбола

В Европе снова заговорили о лиге по образцу НБА.

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас, президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса и генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис встретились на Кипре во время Евробаскета, сообщает Eurohoops.

Официальных заявлений не последовало, однако сама встреча подчеркивает продолжающийся диалог между главными структурами европейского баскетбола.

По данным издания, среди обсуждаемых в последние месяцы тем – создание общеевропейской лиги по образцу НБА, что отражает растущий интерес к развитию профессионального баскетбола на континенте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoХорхе Гарбахоса
Паулюс Мотеюнас
Андреас Заглис
logoНБА
logoФИБА
logoTurkish Airlines EuroLeague
ФИБА-Европа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хорхе Гарбахоса: «Приход НБА в Европу будет очень полезным для европейского баскетбола»
5 августа, 15:12
Паулюс Мотеюнас: «В сентябре проведем еще одну встречу с НБА и ФИБА»
129 июля, 19:49
Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум: «Планируем организовать наиболее высокоуровневый турнир в Европе. Есть вопросы к модели Евролиги»
319 июня, 06:47
Главные новости
Пабло Торре намекнул на скрытые детали перехода Джейлена Брансона в «Нью-Йорк»
57 секунд назад
Евробаскет-2025. Израиль играет со Словенией, Испания встретится с Грецией и другие матчи
2728 минут назадLive
Сборная Боснии и Герцоговины впервые с 1993 года преодолела групповой этап Евробаскета
35 минут назад
Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»
54 минуты назад
Паоло Банкеро о Десмонде Бэйне и Тайусе Джонсе: «Нам нужен их опыт»
1сегодня, 14:04
Дуэйн Уэйд прокомментировал слова Марка Кьюбана о финале НБА 2006 года: «Мы вас обыграли. Перестань нести эту чушь»
4сегодня, 13:41
Кэм Томас принял квалификационное предложение «Бруклина» на 6 миллионов на сезон-2025/26
31сегодня, 11:59
Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»
8сегодня, 11:46
Из-за сверхдальнего попадания Дончича Алену Омичу пришлось делать 50 отжиманий
2сегодня, 11:14Видео
Небойша Чович: «Аврамович и Вукчевич будут в порядке»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
сегодня, 11:09
Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне
сегодня, 10:45
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
2сегодня, 09:45
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
сегодня, 08:19
Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте
сегодня, 07:59
Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»
11вчера, 20:59
«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли
вчера, 20:53
НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда
6вчера, 20:34
«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса
1вчера, 18:45
Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии
1вчера, 16:29