Президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса намекнул на запуск европейского проекта НБА в 2027 году

Хорхе Гарбахоса прокомментировал сотрудничество с НБА.

Президент европейского отделения ФИБА коротко рассказал об организационном процессе совместного проекта.

«Не хочу много говорить об НБА-Европа, но придется.

Организовать турнир очень непросто, особенно такой большой. Это займет время, но в итоге случится, уж поверьте мне.

В каком виде и когда, будет видно. Некоторые говорят о 2027 году. Подходящий срок, но этим занимается НБА.

Мы хотим быть их партнерами, действовать вместе, потому что уверены, что это будет в первую очередь полезно не для ФИБА или НБА, а для европейского баскетбола.

С момента моего избрания общаюсь с Евролигой каждые 2-3 недели. У нас налаженные коммуникации. И хорошие отношения.

Цели у нас разные, но беседы ведутся. Мы очень оптимистично настроены по поводу этого проекта», – рассказал Гарбахоса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoХорхе Гарбахоса
logoФИБА
logoНБА
Лига Европы под эгидой НБА
logoЕвролига
