Адам Сильвер: «Последние скачки в стоимости клубов заставляют задуматься о возможности реально оценить новые команды НБА»
Адам Сильвер прокомментировал инициативы НБА.
Лига занимается двумя крупными проектами – европейской лигой и возможностью добавления клубов к американскому турниру.
«Возможное расширение НБА не препятствует европейской лиге . Это два совершенно разных, несвязанных проекта.
Обсуждение основной лиги затрудняется проблемами в долгосрочном прогнозе, которые могут показаться надуманными. Но последние скачки в оценке клубов создают атмосферу неопределенности.
Сложно понять реальную стоимость новых команд.
Мы продолжим работать над этим», – заключил Сильвер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
