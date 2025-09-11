  • Спортс
Адам Сильвер: «Последние скачки в стоимости клубов заставляют задуматься о возможности реально оценить новые команды НБА»

Адам Сильвер прокомментировал инициативы НБА.

Лига занимается двумя крупными проектами – европейской лигой и возможностью добавления клубов к американскому турниру.

«Возможное расширение НБА не препятствует европейской лиге . Это два совершенно разных, несвязанных проекта.

Обсуждение основной лиги затрудняется проблемами в долгосрочном прогнозе, которые могут показаться надуманными. Но последние скачки в оценке клубов создают атмосферу неопределенности.

Сложно понять реальную стоимость новых команд.

Мы продолжим работать над этим», – заключил Сильвер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Лига Европы под эгидой НБА
