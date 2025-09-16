Руководство ЦСКА поблагодарило «Дубай» за гостеприимство и организацию товарищеских матчей
Представители ЦСКА встретились с руководством команды из Дубая в ОАЭ.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин и вице-президент клуба Наталия Фураева выразили благодарность владельцу баскетбольного кулба «Дубай» Абдулле Саиду Аль Набуду и генеральному менеджеру Деяну Каменяшевичу за теплый прием и организацию товарищеских матчей.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница ЦСКА в соцсети X
