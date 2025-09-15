Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»

ЦСКА провел очередной товарищеский матч на сборах в ОАЭ.

Московский ЦСКА обыграл турецкий «Бешикташ » в товарищеском матче в Дубае со счетом 98:88.

Товарищеский матч

Дубай, ОАЭ

ЦСКА – Бешикташ – 98:88 (29:13, 25:23, 29:32, 15:20)

ЦСКА : Уэйр (16), Чадов (14), Джекири (14), Тримбл (12), Жан-Шарль (12).

БЕШИКТАШ : Браун (19), Мэтьюз (18), Камагате (15), Угурлу (10).