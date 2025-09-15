Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
ЦСКА провел очередной товарищеский матч на сборах в ОАЭ.
Московский ЦСКА обыграл турецкий «Бешикташ» в товарищеском матче в Дубае со счетом 98:88.
Товарищеский матч
Дубай, ОАЭ
ЦСКА – Бешикташ – 98:88 (29:13, 25:23, 29:32, 15:20)
ЦСКА: Уэйр (16), Чадов (14), Джекири (14), Тримбл (12), Жан-Шарль (12).
БЕШИКТАШ: Браун (19), Мэтьюз (18), Камагате (15), Угурлу (10).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости