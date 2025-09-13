  • Спортс
  • 3-очковый с фолом за 2 секунды до сирены принес «Босне» победу над ЦСКА (90:89) в товарищеском матче в Дубае
3-очковый с фолом за 2 секунды до сирены принес «Босне» победу над ЦСКА (90:89) в товарищеском матче в Дубае

ЦСКА уступил в товарищеском матче.

Москвичи уступили участнику Адриатической лиги «Босне» в ОАЭ. Победу боснийцам принес трехочковый с фолом за 2 секунды до финальной сирены.

Товарищеский матч

Дубай, ОАЭ

ЦСКА – Босна – 89:90 (18:18, 17:18, 26:20, 28:34)

ЦСКА: Тримбл (26), Жан-Шарль (15), Кливленд (12 + 5 подборов + 2 блок-шота)

БОСНА: Одиж (22), Персонс (13), Уэст (12 + 5 передач)

Трансляция матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Дубая»
