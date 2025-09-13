3-очковый с фолом за 2 секунды до сирены принес «Босне» победу над ЦСКА (90:89) в товарищеском матче в Дубае
ЦСКА уступил в товарищеском матче.
Москвичи уступили участнику Адриатической лиги «Босне» в ОАЭ. Победу боснийцам принес трехочковый с фолом за 2 секунды до финальной сирены.
Товарищеский матч
Дубай, ОАЭ
ЦСКА – Босна – 89:90 (18:18, 17:18, 26:20, 28:34)
ЦСКА: Тримбл (26), Жан-Шарль (15), Кливленд (12 + 5 подборов + 2 блок-шота)
БОСНА: Одиж (22), Персонс (13), Уэст (12 + 5 передач)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Дубая»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости