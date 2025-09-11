«Дубай» включился в борьбу за Джордана Лойда, «Реал» больше не претендует на защитника «Монако»
Джордан Лойд вызвал интерес в Евролиге.
Защитник польской сборной, отличившийся на Евробаскете, не входит в планы «Монако» на будущее. Клуб готов отпустить игрока за компенсацию.
Ранее баскетболистом интересовался испанский «Реал». Однако клуб из Мадрида столкнулся с сопротивлением «Валенсии», которой принадлежат права на игрока в Испании и которая требует высокую дополнительную компенсацию. «Реал» не видит возможности проведения подобной сделки.
Другим активным претендентом на Лойда стал «Дубай», дебютирующий в Евролиге в этом сезоне. В клубе из ОАЭ Лойду на 2-й позиции придется конкурировать только с Клеменом Препеличем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Encestando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости