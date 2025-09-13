Джанан Муса восстановился после операции и набрал 21 очко в товарищеской игре с «Бешикташем»

Джанан Муса прошел реабилитацию.

Боснийский форвард пропустил Евробаскет из-за выявленной грыжи. Баскетболисту потребовалась операция, Муса смог восстановиться к товарищескому турниру в Дубае.

Хозяева уступили «Бешикташу» в сегодняшнем матче со счетом 89:97. Муса стал самым результативным в составе клуба из ОАЭ, набрав 21 очко.