Джанан Муса восстановился после операции и набрал 21 очко в товарищеской игре с «Бешикташем»
Джанан Муса прошел реабилитацию.
Боснийский форвард пропустил Евробаскет из-за выявленной грыжи. Баскетболисту потребовалась операция, Муса смог восстановиться к товарищескому турниру в Дубае.
Хозяева уступили «Бешикташу» в сегодняшнем матче со счетом 89:97. Муса стал самым результативным в составе клуба из ОАЭ, набрав 21 очко.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дубая»
