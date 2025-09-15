Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
Джонатан Куминга затягивает с решением, чтобы найти лучшее предложение.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, 22-летний баскетболист пока не подписывает квалификационное предложение, надеясь либо на новый контракт с «Голден Стэйт», либо на вариант с обменом по схеме «сайн-энд-трейд».
Если Куминга подпишет квалификационном предложение с «Уорриорз», это позволит клубу остаться ниже первого апрона и гибче подойти к формированию состава. При этом стороны смогут вернуться к переговорам о «сайн-энд-трейде» летом 2026-го.
«Голден Стэйт» предложил Куминге трехлетний контракт на 75 млн с опцией команды. Однако, как сообщает инсайдер, лагерь игрока считает, что вариант с опцией команды должен стоить около 30 млн долларов.
Источник: ESPN
