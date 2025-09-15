Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»

Владелец «Голден Стэйт» был главным инициатором выбора Куминги на драфте-2021.

«Лэйкоб с самого начала был центральной фигурой в карьере Куминги. Когда в 2021 году “Уорриорз” выбирали его на драфте, Боб Майерс был президентом клуба, а Майк Данливи – ассистентом генменеджера.

Руководство дало общее добро на выбор Куминги, но именно Лэйкоб был движущей силой в этом решении, тогда как некоторые, включая людей из тренерского штаба, выступали за Франца Вагнера », – сообщил инсайдер Шэмс Чарания .

Джонатан Куминга был выбран «Голден Стэйт » на драфте-2021 под 7-м номером, сразу вслед за ним «Орландо» забрало Франца Вагнера под 8-м номером.