Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»
Владелец «Голден Стэйт» был главным инициатором выбора Куминги на драфте-2021.
«Лэйкоб с самого начала был центральной фигурой в карьере Куминги. Когда в 2021 году “Уорриорз” выбирали его на драфте, Боб Майерс был президентом клуба, а Майк Данливи – ассистентом генменеджера.
Руководство дало общее добро на выбор Куминги, но именно Лэйкоб был движущей силой в этом решении, тогда как некоторые, включая людей из тренерского штаба, выступали за Франца Вагнера», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
Джонатан Куминга был выбран «Голден Стэйт» на драфте-2021 под 7-м номером, сразу вслед за ним «Орландо» забрало Франца Вагнера под 8-м номером.
