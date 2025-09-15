«Голден Стэйт» предложил Куминге трехлетний контракт на 75 млн с опцией команды

Переговоры «Уорриорз» и Джонатана Куминги все еще далеки от финала.

По информации ESPN, «Голден Стэйт » сделал Джонатану Куминге новое предложение: трехлетний контракт на 75 млн долларов с опцией команды на третий сезон. Это чуть более выгодные условия, чем предыдущий вариант – двухлетний договор на 45 млн с командной опцией на второй год.

Куминга и его представители продолжает настаивать на полностью гарантированной сделке либо на двухлетнем соглашении с опцией игрока. При этом форвард готов согласиться на меньшие деньги ради того, чтобы иметь контроль над своим будущим.

Его лагерь ранее выдвигал встречное предложение на три года и 88 млн долларов с опцией игрока на третий сезон. «Уорриорз» не готовы идти на такие уступки из-за риска потерять гибкость при формировании состава.

К тому же клуб настаивает: если соглашение будет двухлетним и иметь опцию игрока, Куминга обязан отказаться от так называемой «неявной опции запрета на обмен».