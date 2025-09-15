5

«Голден Стэйт» предложил Куминге трехлетний контракт на 75 млн с опцией команды

Переговоры «Уорриорз» и Джонатана Куминги все еще далеки от финала.

По информации ESPN, «Голден Стэйт» сделал Джонатану Куминге новое предложение: трехлетний контракт на 75 млн долларов с опцией команды на третий сезон. Это чуть более выгодные условия, чем предыдущий вариант – двухлетний договор на 45 млн с командной опцией на второй год.

Куминга и его представители продолжает настаивать на полностью гарантированной сделке либо на двухлетнем соглашении с опцией игрока. При этом форвард готов согласиться на меньшие деньги ради того, чтобы иметь контроль над своим будущим.

Его лагерь ранее выдвигал встречное предложение на три года и 88 млн долларов с опцией игрока на третий сезон. «Уорриорз» не готовы идти на такие уступки из-за риска потерять гибкость при формировании состава.

К тому же клуб настаивает: если соглашение будет двухлетним и иметь опцию игрока, Куминга обязан отказаться от так называемой «неявной опции запрета на обмен».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoНБА
возможные переходы
Шэмс Чарания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чикаго» может стать претендентом на Джонатана Кумингу следующим летом
1613 сентября, 14:40
Энтони Слэйтер: «На неделе попытки закрыть вопрос с Кумингой возобновились. Ветераны не уверены в его настрое на сезон»
712 сентября, 19:55
Ожидается, что Джонатан Куминга подпишет квалификационное предложение, контракт Джоша Гидди не должен повлиять на ситуацию в «Уорриорз»
410 сентября, 07:31
Главные новости
Шэмс Чарания: «Джо Лэйкоб настоял на выборе Куминги, хотя часть «Уорриорз» была за Франца Вагнера»
456 минут назад
Кендрик Перкинс – Джонатану Куминге: «Ты им не нужен, чувак!»
6сегодня, 11:55
Маодо Ло: «Если ты хорошо бросаешь трехочковые, у тебя высокий уровень атлетизма – ты можешь играть в НБА, и у Бонги все это есть»
2сегодня, 10:37
Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн не пожали руки на церемонии награждения
18сегодня, 09:35
Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»
1сегодня, 08:52Фото
Яннис Адетокумбо: «Если тренера Спанулиса нет в сборной, то и меня тоже»
8сегодня, 08:34
Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Денниса Шредера, чтобы поздравить его с днем рождения
1сегодня, 08:10Видео
Джеди Осман без замен отыграл весь финал Евробаскета
13сегодня, 07:47
Деннис Шредер: «Пять лучших игроков мира представляют Европу»
11сегодня, 07:04
Марк Кьюбан: «Игроки стали бояться публиковать что-то в соцсетях из-за токсичной атмосферы. Получается себе во вред»
3сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2 минуты назад
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
24 минуты назад
Швед подписал контракт с МБА-МАИ
6сегодня, 13:35
Богдан Богданович: «Поздравляю Германию, потрясающий турнир и заслуженное чемпионство!»
сегодня, 13:19
Леброн Джеймс сыграл против 36,4% игроков за всю историю НБА
3сегодня, 12:34
«Валенсия» продала рекордные 11000 абонементов на сезон
2сегодня, 11:36
Сборная Германии завершила Евробаскет со средней разницей очков «+24». Это лучше, чем у сборной США на последних трех Олимпиадах
сегодня, 11:19
Прошедший регулярный сезон женской НБА стал рекордным по популярности на ESPN
1сегодня, 10:54
Малик Бизли заинтересован вернуться в «Детройт»
1сегодня, 09:10
Исаак Бонга об НБА: «Сейчас буду праздновать и общаться с семьей, а там посмотрим»
1сегодня, 07:25