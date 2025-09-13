«Чикаго» может стать претендентом на Джонатана Кумингу следующим летом

Джонатан Куминга готовится к лету 2026 года.

Форвард «Голден Стэйт », скорее всего, примет квалификационное предложение и выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.

Джейк Фишер сообщает, что сторона баскетболиста рассматривает «Чикаго » в качестве одного из вариантов. «Буллз» будут иметь свободное место под потолком зарплат в межсезонье.

Этим летом, в рамках неопределенности с ситуациями Джоша Гидди и Джонатана Куминги , «Чикаго» и «Голден Стэйт» кратковременно задумывались об обмене игроков.