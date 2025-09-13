1

«Чикаго» может стать претендентом на Джонатана Кумингу следующим летом

Джонатан Куминга готовится к лету 2026 года.

Форвард «Голден Стэйт», скорее всего, примет квалификационное предложение и выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.

Джейк Фишер сообщает, что сторона баскетболиста рассматривает «Чикаго» в качестве одного из вариантов. «Буллз» будут иметь свободное место под потолком зарплат в межсезонье.

Этим летом, в рамках неопределенности с ситуациями Джоша Гидди и Джонатана Куминги, «Чикаго» и «Голден Стэйт» кратковременно задумывались об обмене игроков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoЧикаго
Джейк Фишер
logoНБА
logoДжош Гидди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Слэйтер: «На неделе попытки закрыть вопрос с Кумингой возобновились. Ветераны не уверены в его настрое на сезон»
6вчера, 19:55
Ожидается, что Джонатан Куминга подпишет квалификационное предложение, контракт Джоша Гидди не должен повлиять на ситуацию в «Уорриорз»
410 сентября, 07:31
Бретт Сигел: «Джонатан Куминга считает, что в «Уорриорз» его не ценят»
114 сентября, 20:57
Главные новости
Вассилис Спанулис: «Против Турции провели худшую игру с детскими ошибками»
5 минут назад
«Оклахома», «Денвер» и «Хьюстон» – на вершине рейтинга лучших команд Запада НБА по итогам межсезонья
25 минут назад
Книга Стефа Карри «Shot Ready» вошла в Топ-10 бестселлеров на Amazon
141 минуту назадФото
Сооснователь Aspiration: «Контракт Кавая Ленарда содержал 3 страницы обязанностей, не могу точно сказать, что было сделано»
456 минут назад
Президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса намекнул на запуск европейского проекта НБА в 2027 году
сегодня, 13:25
Андрей Мартюк: «Маккаби» – очень хороший уровень соперника, который показывает моментально, где надо улучшать нашу игру»
сегодня, 13:10
Шейн Ларкин: «То, как относились к Кайри Ирвингу в Кливленде – это то же самое, как сейчас относятся ко мне в Стамбуле»
сегодня, 12:11
Фанаты «Партизана» покрыли дымом и огнями все трибуны на товарищеском матче с ПАОКом
1сегодня, 10:57Видео
Иман Шамперт: «Нужно было капризничать и просить «Никс», чтобы меня обменяли куда-нибудь, где я смог бы быть разыгрывающим»
7сегодня, 09:31
Ченнинг Фрай – автору расследования о Кавае Ленарде: «Зачем ты стучишь?»
10сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Шейн Ларкин: «Европейские фанаты приходят на матч не чтобы похвастаться этим в соцсетях»
сегодня, 13:41
Данило Галлинари может поучаствовать в соревнованиях 3х3
1сегодня, 12:59
«Нью-Йорк» может обменять Тайлера Колека, одна из команд уже проявляла интерес к защитнику
сегодня, 11:45
Джеди Осман об игре через травму: «Не хотел бросать команду, будучи капитаном»
1сегодня, 11:17
Лугенц Дорт отзащищался против школьника и использовал треш-ток
3сегодня, 10:38Видео
Лу Уильямс: «Играть за «Клипперс» мне нравилось гораздо больше, чем за «Лейкерс»
сегодня, 08:56
Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
5сегодня, 08:30
«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена, чтобы сохранить в составе Брогдона и Шэмета
1сегодня, 07:15
Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»
сегодня, 07:08
«Плати мне мои деньги!» Кевин Лав подколол Кавая Ленарда, выложив отрывок из «Тринадцати друзей Оушена»
1сегодня, 07:07Видео