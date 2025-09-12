  • Спортс
  Энтони Слэйтер: «На неделе попытки закрыть вопрос с Кумингой возобновились. Ветераны не уверены в его настрое на сезон»
Энтони Слэйтер: «На неделе попытки закрыть вопрос с Кумингой возобновились. Ветераны не уверены в его настрое на сезон»

Энтони Слэйтер обновил информацию по ситуации в «Уорриорз».

«На этой неделе возобновились попытки закрыть вопрос с Кумингой. Настоящие попытки. Стороны активизировались после сделки Джоша Гидди. Но и игрок, и клуб понимают, что ситуация совершенно другая. Джош Гидди приходит в «Чикаго» с гарантированной стартовой ролью. Положение Куминги совсем другое, не похоже ни структурой предложения, ни взаимоотношениями с организацией, которая пытается добиться выгодных для себя условий.

Ветеранов команды не беспокоит ситуация в целом. Они прекрасно понимают всю очередность следующих ходов и в курсе облика команды на следующий сезон. Однако они задаются вопросом по поводу настроя Куминги на сезон, если он примет квалификационное предложение», – рассказал инсайдер ESPN.

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга выбирает между квалификационным предложением и оффером «Голден Стэйт» на 2 года и порядка 45 миллионов с опцией команды и отказом от права вето.

