  Выплаты Aspiration по рекламному контракту Кавая Ленарда в период общей неплатежеспособности могут стать основанием для судебного разбирательства и исков к игроку
Выплаты Aspiration по рекламному контракту Кавая Ленарда в период общей неплатежеспособности могут стать основанием для судебного разбирательства и исков к игроку

Фиктивный контракт Кавая Ленарда может привести к более серьезным проблемам.

Мошенническая компания Aspiration продолжала осуществлять выплаты по спонсорскому контракту Кавая Ленарда на 28 миллионов уже после начала периода собственной неплатежеспособности, опираясь на дополнительные вливания со стороны владельцев «Клипперс».

Структура долговых взаимоотношений компании с игроком позволяет суду по банкротствам подробно изучить контракт, его обстоятельства и платежи на предмет мошенничества.

Выплаты могут послужить основанием для исковых заявлений к Ленарду по поводу переданных ему от находившейся в финансовом кризисе компании средств, пока обязательства перед остальными кредиторами не погашались.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст The Octus Download
