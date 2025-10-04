  • Спортс
3

Деандре Эйтон о 2 бросках с игры: «Я здесь не ради статистики, а для того, чтобы выполнять любую задачу, которую «Лейкерс» мне поставят»

Новобранец «Лос-Анджелеса» объяснил свою малую результативность.

«Я хотел показать команде, что я больше сконцентрирован на защите, чем на атаке. Я здесь не ради статистики, а для того, чтобы выполнять любую задачу, которую «Лейкерс» мне поставят», – заявил центровой.

В предсезонном матче против «Финикса» Дендре Эйтон провел на площадке 18 минут и записал на свой счет 1 очко (0 из 2 с игры, 1 из 2 штрафных), 8 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 2 блок-шота.

«Лейкерс» потерпели поражение – 81:103.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
