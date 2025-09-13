  • Спортс
  • Марк Кьюбан о скандале с «Клипперс»: «Если Балмер действительно вовлечен и не закруглил вопрос вовремя, он полный придурок»
Марк Кьюбан о скандале с «Клипперс»: «Если Балмер действительно вовлечен и не закруглил вопрос вовремя, он полный придурок»

Марк Кьюбан прокомментировал новые данные о «Клипперс».

Стало известно о еще 10 миллионах долларов от владельца клуба Стива Балмера, вложенных в Aspiration в 2023 году во время кризиса компании.

«Думаю, когда Стив понял, что это мошенничество, он принял решение вложить еще деньги, чтобы они закрыли вопрос с Каваем, и не осталось никаких свидетельств о происходящем. Уберем все это из балансового отчета.

Нельзя оставлять такие долги, когда грозит банкротство.

Если Балмер действительно был вовлечен и не закруглил вопрос вовремя, он полный придурок», – рассудил Марк Кьюбан.

К моменту банкротства финансовые обязательства Aspiration перед Каваем Ленардом не были закрыты. Долг в 7 миллионов, оказавшийся в документах по банкротству, послужил одной из отправных точек расследования Пабло Торре.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heath Atgui
