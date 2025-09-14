Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных

Бывшие руководители компании считали, соглашение не отвечает ее интересам.

В новом совместном заявлении, полученном журналистом Пабло Торре, три бывших топ-менеджера Aspiration (компании, стоящей за фиктивным рекламным контрактом Ленарда) раскритиковали сделку как неоправданную, заявив, что их возражения были проигнорированы, процедуры компании обойдены, а соглашение никогда не отвечало интересам фирмы.

«Сделка с Ленардом была представлена компании как уже готовое соглашение и заключена господином Черны, несмотря на серьезные возражения членов команды высшего руководства. Она не отражала какую-либо стратегию, о которой нам ранее сообщалось, и не проходила проверку в рамках процесса Инвестиционного комитета Aspiration.

Команда в то время выражала обеспокоенность высокой стоимостью соглашения и его несоответствием бренду и бизнес-стратегии Aspiration. Хотя впоследствии были предприняты маркетинговые усилия, в конечном итоге они были прекращены, и это не следует расценивать как поддержку самой сделки.

По нашему мнению, сделка с Ленардом не отвечала интересам компании. Его было стратегически трудно оправдать тогда, и он остается таковым и сегодня», – заявили бывшие технический директор, финансовый директор и главный юрисконсульт.