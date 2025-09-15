Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала
Германия впервые за 32 года выиграла Евробаскет, повторив успех 1993 года.
Сборная Германии обыграла Турцию 88:83 в финале Евробаскета-2025, завоевав второе золото в своей истории. Турция впервые получила серебряные медали.
Лучшим игроком финала стал Исаак Бонга, набравший 20 очков для Германии. Франц Вагнер добавил 18 очков и 8 подборов, Деннис Шредер – 16 очков и 12 передач, а Тристан Да Силва – 13 очков со скамейки.
У Турции лидером стал Алперен Шенгюн с 28 очками. Джеди Осман набрал 23 очка, Шейн Ларкин – 13 очков, 6 подборов и 9 передач, а Адем Бона добавил 12 очков.
Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025
