1

Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала

Германия впервые за 32 года выиграла Евробаскет, повторив успех 1993 года.

Сборная Германии обыграла Турцию 88:83 в финале Евробаскета-2025, завоевав второе золото в своей истории. Турция впервые получила серебряные медали.

Лучшим игроком финала стал Исаак Бонга, набравший 20 очков для Германии. Франц Вагнер добавил 18 очков и 8 подборов, Деннис Шредер – 16 очков и 12 передач, а Тристан Да Силва – 13 очков со скамейки.

У Турции лидером стал Алперен Шенгюн с 28 очками. Джеди Осман набрал 23 очка, Шейн Ларкин – 13 очков, 6 подборов и 9 передач, а Адем Бона добавил 12 очков.

Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025

Объявлена символическая сборная Евробаскета-2025

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ФИБА
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
logoДжеди Осман
logoДеннис Шредер
Адем Бона
logoШейн Ларкин
logoИсаак Бонга
logoсборная Германии
logoАлперен Шенгюн
logoФранц Вагнер
logoТристан да Силва
