0

Деннис Шредер: «Бросаю очень много «трешек». Надо иногда идти к кольцу»

Деннис Шредер прокомментировал свою игру на Евробаскете.

«Стараюсь координировать команду на пути к победе. Все в раздевалке знают, что им нужно делать, чтобы мы добивались успеха. Так было и сегодня, командная работа.

Я читаю игру. Сейчас бросаю много «трешек». Надо все-таки идти к кольцу.

Но главное для меня – создавать удобные моменты для партнеров. Особенно для Франца Вагнера в первые 5-6 минут матча, Андреаса Обста и других. Читать игру и принимать верные решения», – поделился Шредер.

На Евробаскете разыгрывающий совершил уже 58 дальних бросков за 8 матчей, реализовав 19 (32,8%) из них.

Германия вышла в финал, победив Финляндию в 1/2.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Андреас Обст
logoФранц Вагнер
logoсборная Германии
logoЕвробаскет-2025
logoДеннис Шредер
