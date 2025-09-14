5

Объявлена символическая сборная Евробаскета-2025

Названы пять лучших игроков Евробаскета-2025.

По итогам финала Евробаскета-2025 сборная Германии обыграла Турцию со счетом 88:83 и завоевала титул чемпионов Европы. MVP финальной встречи был признан форвард сборной Германии Исаак Бонга.

В символическую пятерку турнира вошли: форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо, форвард сборной Германии Франц Вагнер, защитник сборной Словении Лука Дончич, защитник сборной Германии Деннис Шредер и центровой сборной Турции Алперен Шенгюн.

Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ФИБА
logoНБА
logoЛука Дончич
logoИсаак Бонга
logoЯннис Адетокумбо
logoЕвробаскет-2025
logoДеннис Шредер
logoФранц Вагнер
logoАлперен Шенгюн
logoсборная Германии
logoФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Деннис Шредер вошел в элитный клуб обладателей MVP Евробаскета и чемпионата мира
11 минут назад
Эргин Атаман – лучший тренер Евробаскета-2025
128 минут назад
Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга – MVP финала
150 минут назад
Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025
17сегодня, 20:26
Евробаскет-2025. Финал. Германия обыграла Турцию и стала чемпионом Европы
276сегодня, 19:50
Вассилис Спанулис: «Шенгюн еще слишком молодой паренек, чтобы говорить о Яннисе»
6сегодня, 19:19
Яннис Адетокумбо о матче за «бронзу» Евробаскета: «Чувствовал, что мое наследие на кону»
сегодня, 18:56
Сасу Салин о поражении в матче за-3-е место: «Мы были так близки к камбэку и проиграли – конечно, это очень больно»
сегодня, 18:36
Яннис Адетокумбо ответил на критику Алперена Шенгюна: «Посмотрите хайлайты на YouTube и сами во всем убедитесь»
5сегодня, 18:09
Яннис Адетокумбо о «бронзе» Евробаскета: «Сделать счастливыми 12 миллионов греков – это самое большое достижение в моей карьере»
1сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Браун о будущем «Селтикс»: «Это не конец, я с нетерпением жду, что будет дальше»
сегодня, 20:14
Микаэль Янтунен: «Проигрывать так – это отстой. Мы не хотели, чтобы наш путь на Евробаскете так закончился»
1сегодня, 19:57
Джарен Джексон о восстановлении после травмы: «Чувствую себя хорошо, прогресс идет в нужном направлении»
сегодня, 19:40
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», «Индиана» играет с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 19:20
Марио Чалмерс не включил Стефа Карри в свою пятерку лучших разыгрывающих за всю историю НБА
сегодня, 17:08
Виктор Вембаньяма лично учувствует в отборе в «фанатский сектор» «Сан-Антонио»
3сегодня, 16:11
Лаури Маркканен и сборная Финляндии пощечинами разогреваются перед матчем за 3-е место
1сегодня, 15:26Видео
Федерация футбола Турции перенесла начало двух матчей Суперлиги, чтобы не пересекаться с финалом Евробаскета-2025
сегодня, 14:58
Небойша Чович: «Вся Сербия разочарована крайне слабым результатом на Евробаскете, но это спорт»
сегодня, 14:07
Никола Миротич о финале Евробаскета: «Думаю, победит Германия»
сегодня, 13:42