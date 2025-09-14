Объявлена символическая сборная Евробаскета-2025

Названы пять лучших игроков Евробаскета-2025.

По итогам финала Евробаскета-2025 сборная Германии обыграла Турцию со счетом 88:83 и завоевала титул чемпионов Европы. MVP финальной встречи был признан форвард сборной Германии Исаак Бонга.

В символическую пятерку турнира вошли: форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо, форвард сборной Германии Франц Вагнер, защитник сборной Словении Лука Дончич, защитник сборной Германии Деннис Шредер и центровой сборной Турции Алперен Шенгюн.

