Франц Вагнер: «Думаю, что Исаак Бонга заслужил второй шанс в НБА. Элитный защитник и хорошо бросает дальние»

Франц Вагнер высоко оценивает Исаака Бонгу.

Форвард «Орландо» прокомментировал карьерные перспективы партнера по сборной Германии после выхода в финал Евробаскета.

«Думаю, что он действительно заслуживает еще одного шанса в НБА. Пару лет показывает, что он элитный защитник, хорошо бросает дальние, может атаковать с ведения. Думаю, многим командам он был бы интересен», – рассудил Вагнер.

«Сейчас это меня не беспокоит. Сконцентрирован на победе в финале», – заявил Бонга.

25-летний форвард был выбран 39-м на драфте-2018 и провел 4 сезона в НБА, отыграв 143 матча за «Лейкерс», «Вашинтон» и «Торонто».

Последний сезон он провел в «Партизане».

Бонга набирает 8,6 очка, 4,3 подбора, 2 передачи и 1,5 перехвата за 22,9 минуты в среднем на Евробаскете-2025, реализуя 37% трехочковых.